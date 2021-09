Thomas Markle, pai de Meghan Markle, deu uma entrevista ao programa de televisão australiano 'Channel 7’s Sunrise', onde falou sobre o seu relacionamento com a filha (neste caso, a falta dele), aproveitando para comentar as polémicas declarações desta e do príncipe Harry na conversa com Oprah Winfrey.

Thomas, de 77 anos, acusou o genro, o príncipe Harry, de "falhar como marido" na forma como lidou com os problemas mentais da filha.

"Acho que o Harry falhou totalmente como marido, porque se a minha mulher ou algum dos meus filhos viessem ter comigo e dissessem que estavam com problemas psicológicos e a pensarem em suicídio, eu iria diretamente ao médico", notou.

"Não iria falar primeiro com outra pessoa", acrescentou, recordando as queixas do príncipe que contou que a realeza ignorou os seus pedidos de ajuda.

Nesta mesma entrevista, o pai da ex-atriz norte americana também lamentou não ter conhecido ainda os dois netos - Archie, de dois anos, e a pequena Lilibet.

