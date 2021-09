Os filhos do príncipe Harry e de Meghan Markle - Archie, de dois anos, e a bebé Lilibet - estão a ser "impedidos" de conhecer o avô materno, alega o pai de Meghan.

Thomas Markle, de 77 anos, acusou os duques de Sussex de estarem a ser "terrivelmente injustos" com as crianças ao manterem-nas afastadas dos familiares, onde não só se inclui ele, como também o príncipe Carlos e a rainha Isabel II.

Em declarações a um canal australiano diretamente da sua casa no México, Thomas garantiu que ainda não conheceu os netos.

"Acho que estão a ser impedidos de ver os avós e todos os familiares. É terrivelmente injusto para eles", defendeu perante o Channel 7’s Sunrise.

O entrevistado nota ainda que não pretende recorrer a tribunal para ver esta situação resolvida porque não quer usar os netos em tais circunstâncias.

"Eles [os netos] não deveriam ser usados, são apenas bebés. Por isso esperarei", confessou. "Esperarei pacientemente até estarem preparados para me os trazer. Mas enquanto a minha filha mantiver a atitude de não me querer ver, é assim que será", notou.

Na mesma entrevista, Thomas afirmou igualmente que gostaria que a filha e o genro voltassem atrás com a sua decisão em afastarem-se da família real britânica ('Megxit').

"Gostaria que eles, os quatro, regressassem a Inglaterra e cumprissem com os seus deveres. É melhor para as crianças e para eles. Ao não voltar atrás estão a trair as crianças. Para além disso, conseguem uma melhor proteção em Inglaterra do que em Montecito [Estados Unidos]. Gostaria que fizessem as pazes com a rainha e com o pai dele [príncipe Carlos], e depois podíamos falar", sublinhou.

Questionado ainda se considerava que era Meghan quem controlava o seu casamento, este respondeu afirmativamente: "Acredito nisso a 100%. A minha filha é muito controladora".

Recorde-se que Thomas e Meghan estão de costas voltadas desde a polémica em que o pai se envolveu em 2018, pouco antes do seu casamento, depois de ter aceitado ser fotografado por paparazzi.

