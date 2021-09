Doria Ragland, conhecida por ser mãe de Meghan Markle, celebrou o seu 65.º aniversário esta quinta-feira, 2 de setembro.

Doria vive atualmente em Los Angeles, não muito longe da casa da filha, em Montecito, onde Meghan e Harry estão a criar os dois filhos que têm em comum, Archie Harrison, de dois anos, e Lilibet Diana, que nasceu no dia 4 de junho.

Meghan e Doria têm uma relação muito próxima e não esconderam a união ao longo do tempo em que Meghan estava aos olhos do público.

A duquesa de Sussex tem na mãe um grande apoio e é quem lhe dá mais força, como uma amiga já tinha referido em conversa com a People.

Antes de Meghan ter começado a namorar com o príncipe Harry, por exemplo, a ex-atriz contou com a companhia da mãe num evento da ONU que se realizou em 2015. Ambas foram também vistas na cerimónia de encerramento dos Jogos Invictus 2017 em Toronto.

Meghan também contou com o apoio da mãe no casamento com o neto da rainha Isabel II, que decorreu em maio de 2018. Mãe e filha passaram juntas a noite anterior ao grande, no Cliveden House Hotel. Depois 'desfilaram' juntas para o Castelo de Windsor.

Estes foram alguns dos momentos em que a duquesa contou com a presença e o apoio incondicional da mãe. Mas não fica por aqui e Doria Ragland também faz questão de ajudar a cuidar dos netos.

Quando Meghan foi mãe pela primeira vez, em maio de 2019, Doria viajou para o Reino Unido para ajudar nos primeiros dias com o pequeno Archie.

Como relata a revista People, Doria Ragland também foi a fotógrafa da família para o cartão de Natal de 2020.

Veja na galeria algumas imagens de Meghan Markle com a mãe.

