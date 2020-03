O pai de David Beckham, de nome Ted, está noivo da atual companheira, Hilary Meredith. O casal conheceu-se no ano passado através do trabalho social de ambos com veteranos na Broughton House Veteran Care Village.

A novidade foi dada através de um comunicado feito pelos próprios, que se encontram em isolamento em Cheshire. "Apesar de existirem coisas muito mais importantes a acontecerem no mundo agora, estamos muito felizes em dizer que estamos noivos", lê-se.

Importa sublinhar que Ted, de 71 anos, foi anteriormente casado com a mãe de David - Sandra - de quem se divorciou em 2002, após 32 anos de casamento.

[David Beckham acompanhado pelo pai e pela mãe]© Reprodução

