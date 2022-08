Paulo Vintém não poderia ter começado o domingo de melhor forma, pelo menos no que diz respeito às redes sociais. Na sua conta de Instagram o músico, de 43 anos, partilhou um bonito retrato no qual posa com a filha, a bebé Aurora.

"Bom dia", escreveu na legenda da publicação, que recebeu os mais diversos elogios dos fãs.

Note-se que a bebé é fruto do seu relacionamento com Marta Melro.

Vale ainda sublinhar que o próximo ano espera-se ocupado para Paulo Vintém. Com o regresso da banda D'ZRT, este já tem inúmeros concertos marcados.

