Já nasceu o filho de Al Pacino e da namorada, Noor Alfallah. A notícia é adiantada pelo TMZ.

O sexo do bebé, fruto do relacionamento entre o cineasta, de 83 anos, e a namorada, de 29, ainda não foi revelado.

Fontes próximas do casal revelaram à publicação que os pais estão radiantes com esta nova fase da sua vida.

Vale notar que a gravidez foi confirmada em maio. Já a primeira vez que foram fotografados em abril de 2022.

Recorde-se que Al Pacino já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto da anterior relação com Jan Tarrant e dos gémeos Anton e Olivia, de 22 anos, que nasceram do romance com a 'ex' Beverly D'Angelo, com quem se relacionou entre 1997 e 2003.

