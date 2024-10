Roman é fruto do anterior relacionamento do ator com Noor Alfallah.

Al Pacino revelou que não vive com o filho mais novo. Em declarações à BBC o ator, de 84 anos, referiu que tem adorado a experiência de ser pai de Roman, de 16 meses, fruto do anterior relacionamento com Noor Alfallah. A estrela de 'O Padrinho' garantiu que voltar a ser pai novamente aos 83 anos foi "extraordinário", notando que tem encontrado atividades que os dois fazem em comum. "Ele envia-me uma mensagem de vez em quando", realçou. "Tenho esta pequena pessoa. Tudo o que ele faz interessa-me. Falamos. Toco harmónica com ele e criamos esta ligação. É divertido". Consciente da sua idade, Al Pacino revela que o seu desejo é estar presente nos momentos mais felizes da vida do filho. "Espero que esteja. Espero continuar saudável e que ele saiba quem o pai é", completa. Leia Também: Inspirado por Kate, visual de príncipe William destaca-se em evento