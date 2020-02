É vasta a lista de celebridades que aderiram ao espírito de Carnaval e saíram às ruas do Brasil para festejar. Pabllo Vittar foi uma das artistas que atuou na cidade de São Paulo e escolheu mascarar-se com uma fantasia que remete para as histórias de infância.

Foi na versão capuchinho vermelho sexy que subiu ao palco no Bloco da Pabllo.

"Espero encontrar o meu lobo", brincou em declarações à imprensa brasileira.

O disfarce foi dado a conhecer nas redes sociais da cantora. Reveja no vídeo da galeria.

Leia Também: Sem peruca e despida, Pabllo Vittar surpreende fãs com nova foto ousada