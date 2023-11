O vocalista dos Black Sabbath, que celebra 75 anos no próximo domingo, dia 3 de dezembro, passou por diversos procedimentos ao longo dos anos para tratar os seus problemas nas costas e recentemente submeteu-se a mais uma cirurgia, a quarta, que teve como objetivo corrigir os danos causados ​​por uma queda em casa em 2019.

No entanto, durante esse procedimento, os médicos encontraram um tumor.

"Isto realmente surpreendeu-me. A segunda cirurgia correu muito mal. Achei que estaria pronto e 'a funcionar' depois da segunda e da terceira, mas eles encontraram um tumor numa das vértebras. É muito difícil, o meu equilíbrio está muito afetado", afirmou, em entrevista à Rolling Stone.

Os problemas contínuos afetaram a sua agenda de espetáculos, com Ozzy a ser forçado a cancelar alguns concertos.

"Estou a viver um dia de cada vez e, se puder subir ao palco novamente, assim o farei. No início da minha doença, quando parei de fazer digressões fiquei muito irritado comigo mesmo, com os médicos e com o mundo. Mas com o passar do tempo, simplesmente pensei: 'Bem, talvez eu tenhas mesmo que aceitar que agora é assim'", acrescentou ainda, na mesma entrevista.

Leia Também: Selena Gomez não quer ter uma relação séria com ninguém