Zé Lopes emocionou-se esta sexta-feira ao comentar em direto as imagens que mostraram alguns concorrentes do 'Big Brother', como por exemplo Mafalda Diamond, a recordarem episódios de bullying que sofreram na infância e adolescência.

Terminada a emissão do 'Ultima Hora do Big Brother' em que participou, o repórter e comentador recorreu às redes sociais para reagir ao tema:

"Há temas que mexem sempre connosco, passe o tempo que passar. Ouvir os concorrentes do ‘Big Brother’ desabafarem sobre os episódios de bullying que já viveram tocou-me particularmente. É certo que os avalio apenas como jogadores, mas não me posso esquecer de que são pessoas com histórias muitas vezes difíceis. Obrigado a todos pelas partilhas generosas, e espero que sejamos todos vozes ativas no combate a este flagelo".

Zé Lopes, recorde-se, já falou diversas vezes publicamente sobre os episódios de bullying de que foi vítima durante a adolescência.

