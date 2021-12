Ao longo da Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, várias caras conhecidas estiveram a atender chamadas telefónicas com doações dos telespectadores.

Rita Ferro Rodrigues foi uma das caras conhecidas que desempenhou tal função e destacou o momento na sua página de Instagram.

"Há momentos em que sentimos que tudo tem salvação e esperança - tal é a partilha e a bondade que testemunhamos. Falei com dezenas de pessoas ao telefone hoje, na Gala dos Sonhos da Sarita. A todas elas, muito obrigada", começou por dizer na rede social, partilhando de seguida alguns 'testemunhos'.

"Além do imenso amor que faziam questão de enviar à família Carreira, ouvi partilhas de história de dores semelhantes - pais e mães dizendo que aquilo que estava a acontecer no CCB também lhes consolava o coração. Ouvi crianças a ligar para doar a semana, idosos a doar 'um bocadinho da reforma' e pessoas com mais possibilidades a doar muito mas pedindo anonimato ('porque estas coisas fazem -se em silêncio'). Fico sempre siderada com a nossa força quando nos unimos", disse.

"Que bom conseguirmos ajudar estes jovens a cumprirem os seus sonhos e que pequenina me senti perante a vossa generosidade. Sara Carreira, que amor estrondoso. Associação Sara Carreira, força e obrigada. O sonho da Sara ainda agora começou", rematou.

