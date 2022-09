Diana Lopes abriu o coração ao fazer a 'Curva da Vida', momento que foi transmitido na gala do 'Big Brother' deste domingo, 25 de setembro.

A concorrente lembrou uma das fases mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, com apenas 12 anos de idade.

Na altura, Diana terá emagrecido muito, chegando a pesar 25 quilos. Quando descobriu a doença, esta já se tinha espalhado pelos ossos, mas não pelos órgãos, pelo que os tratamentos no IPO do Porto, que duraram dois anos, se revelaram eficazes.

Anos depois e após o fim de um relacionamento conturbado, onde houve "violência verbal e física", eis que Diana acabou por se envolver com um amigo do ex-namorado.

"Foi o melhor erro da nossa vida", confessa, uma vez que fruto desse envolvimento nasceu Afonso, o filho.

Diana explica que só descobriu que estava grávida no dia do parto, uma vez que lhe tinham dito anteriormente que por causa do cancro não podia ter filhos.

"Não consegui falar com o pai do Afonso antes do nascimento, só dois dias depois, ele quis fazer o teste e deu positivo, o Afonso era e ainda é a cara do pai", revela.

A luta pela guarda do menino também registou momentos menos bons: "Ouvi coisas como: 'espero que o meu neto não tenha cancro por tua culpa'", lembra Diana.

"Hoje temos um relação incrível, não vale a pena haver guerras, quem sofre não somos nós, são os nossos filhos", completa.

Veja o momento.

