Óscares não são Óscares sem 'after party'. Esta madrugada, depois de Hollywood ter sido palco da 94.ª edição da entrega dos Academy Awards, a festa continuou no Wallis Annenberg Center, em Beverly Hills.

Rostos de peso do mundo do cinema e do entretenimento juntaram-se para a festa organizada pela Vanity Fair, onde o desfile de estrelas continuou (com muita ousadia e irreverência).

Veja os looks na galeria.

