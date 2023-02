É sempre com um sorriso que Sara Sousa Pinto faz companhia aos telespectadores da TVI no programa 'Esta Manhã', no qual trabalha ao lado de Iva Domingues, Nuno Eiró e Pedro Carvalhas.

A jovem jornalista, já reconhecida pelo seu talento para a comunicação, dá também nas vistas com os visuais com que surge no pequeno ecrã.

Todos eles são marcantes por serem divertidos e arrojados, provando que os looks de inverno não têm de ser aborrecidos.

Veja sete sugestões na galeria.

