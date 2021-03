Logo após a notícia da morte de Maria José Valério, foram muitos os que recorreram às redes sociais para homenagear a artista. Tributos que continuaram a surgir durante a tarde desta quarta-feira, e não pararam.

Recentemente, foi Fernando Mendes quem recordou na sua página de Instagram o início da carreira, quando trabalhou com a artista.

"A nossa Maria José Valério deixou-nos. A minha Zezinha. Tive o privilégio de trabalhar com ela no início da minha carreira e muito aprendi. A tua simpatia e generosidade para com a minha família, nunca irei esquecer, bem como, todas aquelas chamadas quase diárias que fazíamos", disse.

"Muito obrigado pelo teu carinho. Maldita Covid-19... ATÉ SEMPRE", concluiu.

Quem também recorreu à mesma rede social para se despedir publicamente de Maria José Valério foi o ator Gonçalo Diniz: "Obrigado querida por levar sempre alegria e amor por onde passou. Meus avós, meus pais eu e minha filha cantámos consigo, aqui são quatro gerações que lhe agradecem e sentem a sua 'partida'! Um abraço especial à família pela perda. Nossos sentimentos".

