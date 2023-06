Nem sempre um produto caro representa qualidade. Que o diga a família de Cristiano Ronaldo, que uma vez mais provou que, embora dinheiro não falte, também vestem coisas mais acessíveis.

Nas imagens do aniversário de Cristianinho, partilhadas por Georgina Rodríguez nas redes sociais, é possível ver o filho mais velho do craque português com uns ténis do modelo Kalenji run 100, que é possível comprar na Decathlon.

Os mesmos custam apenas 13 anos e são cinzentos e brancos, conforme poderá ver aqui.



© Instagram_georginagio

Leia Também: Georgina mostra bons momentos de Cristianinho com amigos e irmãos