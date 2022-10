O comentador é, habitualmente, arrojado nos looks com que se apresenta nas galas do 'Big Brother'.

Flávio Furtado já nos habituou a looks arrojados nas galas do 'Big Brother', onde participa como comentador. Tenta ser sempre ousado da cabeça aos pés, mas há um pormenor que até hoje, dia 11 de outubro, era desconhecido. Nas redes sociais, Flávio divulgou o nome marca dos sapatos que utiliza no programa e revelou que todos eles são produções nacionais. "Recebo muitas mensagens a questionar a marca dos sapatos que uso nas galas… Pois aqui estão, apresento-vos os responsáveis por uma marca 100% nacional e feita manualmente", escreveu na legenda de uma imagem onde é possível vê-lo no meio da equipa em causa e do logótipo da Vintage Shadow.