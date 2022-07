Já começou a semi-final dos International Emmy Awards, em Lisboa, neste caso, a passadeira vermelha do evento.

Espera-se que muitas caras bem conhecidas do público estejam presentes no evento e com visuais marcantes, tendo em conta a sua importância.

Os primeiros já começaram a ser revelados nas redes sociais.

Destacam-se inicialmente os dos apresentadores que vão acompanhar a edição na TVI Ficção, neste caso, Ana Rita Clara, João Montez, Marisa Cruz e Mónica Jardim.

Dânia Neto decidiu evidenciar o seu lado mais ousado com um vestido branco, repleto de transparências e pérolas.

Já Cláudia Vieira apostou numa versão mais clássica.

