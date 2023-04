Depois de Carolina Patrocínio ter mostrado o kit que já tem preparado para o casamento da irmã, Rita Patrocínio, foi a vez de Mariana mostrar mais detalhes sobre os preparativos.

Rita Patrocínio vai casar-se em breve com Tiago Teotónio Pereira e esta semana vários dias foram dedicados a "provas de noiva".

Mariana contou através das redes sociais que as irmãs se reuniram em vários dias para preparar o casamento de Rita e divulgou algumas imagens.

"Aleatórias desta semana, sem ordem: ginásio, provas de noiva com irmãs, almoço romântico, anos do Edu e Mateus no futebol", pode ler-se na legenda que acompanha as imagens (que pode ver na galeria) divulgadas nas redes sociais da irmã mais velha do clã.

Tiago Teotónio Pereira pediu Rita Patrocínio em casamento num jantar romântico, em agosto do ano passado. O casamento está marcado para este ano, ainda que a data em concreto não tenha ainda sido revelada. O ator e a designer, recorde-se, são pais de uma menina, Camila, de um ano.

