Esta segunda-feira, 25 de dezembro, a família real britânica cumpriu uma vez mais a tradição ao marcar presença na Missa de Natal em Sandringham (embora que com algumas ausências a registar).

Para a ocasião, Kate Middleton estreou um novo visual seguindo uma das grandes tendências da estação: o monocromático.

O grande destaque foi o sobretudo azulão de Alexander McQueen, novo no armário da princesa de Gales, que combinou com uma clutch de Emmy London. As botas de cano alto, por seu turno, eram Gianvito Rossi.

As joias também não passaram despercebidas uma vez que pertenciam à sogra de Kate, a princesa Diana, nomeadamente os brincos em safira.

