A gala dos Globos de Ouro acontece já no próximo dia 1 de outubro e os preparativos começam a ser ultimados pela SIC. Na festa de apresentação do canal, na passada terça-feira, foram divulgados os nomeados para o prémio Revelação, que tal como é hábito será entregue pelo público.

João Gonzales, o realizador que levou a curta-metragem de animação 'Ice Merchants' aos Óscares, vê o seu trabalho reconhecido com uma nomeação, tal como Milhanas, a jovem cantora que registou nos últimos meses um crescimento exponencial da sua carreira.

Na lista consta ainda outra cantora, a já popular há algum tempo Nena, autora de sucessos como 'Portas do Sol' e 'Do Teu ao Meu Correio', e o ator Santiago André, que interpretou Marco Paulo na série biográfica do artista.

No entanto, a surpresa no grupo de nomeados vai para Madalena Aragão. A protagonista da próxima temporada de 'Morangos com Açúcar' concorre ao Globo de Ouro ao lado de Lucas Dutra, isto depois de os dois terem sido distinguidos com o prémio para Melhor Argumento na competição #TikTokShortFilm no Festival de Cannes.

Para votar no Globo de Ouro Revelação carregue aqui.