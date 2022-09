A TVI e a produção do 'Big Brother' revelaram esta quinta-feira quem são os concorrentes mais e menos populares do reality show.

Os fãs votaram no Instagram e os resultados não deixam margem para dúvidas, são Diogo e Rúben Boa Nova os mais fortes.

Os dois concorrentes surgem empatados no primeiro lugar com a mesma percentagem de votos (87%). Miro, que na passada semana esteve no primeiro lugar do pódio, desce agora alguns pontos (86%), seguido de Tatiana Boa Nova (84%).

Entre os três menos favoritos estão Joana Schreyer (38%), Ricardo (38%) e, por último, Frederica (25%).

Em risco de expulsão no próximo domingo, recorde-se, estão Frederica Lima, Ana Maia, Catarina Severiano, Daniel Oliveira e Mafalda Diamond.

