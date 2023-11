Suzana Garcia está de volta à televisão, cerca de três anos depois de se ter despedido do 'Você na TV'.

A advogada será uma das comentadoras do 'Dois às 10' e irá cruzar-se com Cristina Ferreira, que motivou precisamente a sua primeira saída do canal.

A apresentadora irá substituir Maria Botelho Moniz, que agora se encontra em licença de maternidade, enquanto que Suzana promete voltar a agitar o espaço de comentário criminal do formato matutino da TVI.

Durante o tempo em que trabalhou no 'Você na TV', Suzana ficou conhecida por nunca ter sido consensual mas também os seus looks, nunca discretos, deram que falar.

A advogada é conhecida por conjugar padrões e cores, dando muita preferência ao preto e ao encarnado.

Na galeria pode recordar alguns dos visuais de Suzana Garcia que, muito em breve, poderá voltar a ver com regularidade na TVI.

Leia Também: Suzana Garcia reage ao regresso à TVI. Canal quer "aumentar audiências"

Leia Também: Patrícia Cipriano despediu-se devido a Suzana Garcia? O esclarecimento