Como é habitual, os Globos de Ouro, da SIC, reuniram várias caras conhecidas e os looks escolhidos para a ocasião não passaram despercebidos.

A XXVII gala decorreu na noite de domingo, dia 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e foram várias as escolhas no que à moda diz respeito.

Além dos clássicos fatos e de algumas apostas no branco, cor e brilho também não faltaram. Veja as imagens da galeria.