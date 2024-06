A Critics Choice Association realizou a primeira celebração do Cinema e Televisão LGBTQ+, que decorreu na sexta-feira, dia 7 de junho, no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.

Como seria de esperar, a cerimónia contou com a presença de caras conhecidas, entre elas Charlize Theron, que se destacou ao criticar os ataques que têm sido dirigidos à comunidade de drag queens nos Estados Unidos.

No que ao look diz respeito, a atriz escolheu um elegante conjunto em preto com sapatos a combinar.

No entanto, houve quem levasse cor à 'red carpet' do evento, como foi o caso - por exemplo - da escritora Quinta Brunson, que posou com um vestido amarelo. Veja na galeria alguns dos rostos que estiveram presentes e os respetivos looks.

