Eis que depois da enorme polémica gerada à volta do estalo que o ator Will Smith deu ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares, surge o aguardado pedido de desculpas da estrela de Hollywood.

Reagindo às palavras de Smith, Nuno Markl fez a seguinte partilha na sua conta de Instagram: "Acordei com trovões e tempestade, mas podia ter sido com a barulheira de todas as zaragatas das redes sociais. No fim de tudo, há um belo e digno pedido de desculpas de Will Smith; e Chris Rock a assumir que não sabia que Jada Pinkett Smith sofria de alopecia. O que explica o espanto dele - 'It’s a GI Jane joke!' - bem como a razão pela qual não quis apresentar queixa à polícia.

Fica de todo este caos o surpreendente número de pessoas que aprovou a chapada e que aproveitou para pegar neste episódio e usá-lo como cavalo de batalha contra a liberdade de expressão e a favor da imposição de limites.

Acho que os limites que temos de começar a impor a nós mesmos - e não me excluo desse exercício - é a refletir mais e zaragatear menos. Se calhar não somos assim tão interessantes a não ser para nós próprios".

