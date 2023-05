Depois de vários internautas terem pedido o regresso do programa 'Salve-se Quem Puder', a SIC decidiu apostar novamente no formato.

Numa publicação que foi feita na página oficial de Instagram do canal, foi anunciado que o programa vai voltar a divertir os portugueses.

"É o regresso mais aguardado do verão. 'Salve-se Quem Puder' está de volta à SIC para uma nova temporada, com a animação de sempre, e muitas surpresas", começaram por escrever, referindo que já se encontram abertas as inscrições. Veja na publicação abaixo.

De recordar que os apresentadores do formato eram Diana Chaves e Marco Horácio.