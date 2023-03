Tendo estado fora de Portugal durante um mês, uma vez que foi de férias para o Vietname, Bárbara Norton de Matos, diz, recebeu várias mensagens de internautas "preocupados" com os seus gatos.

Não ficando indiferente à questão, a atriz fez questão de esclarecer os fãs.

"Não se preocupem! Os gatos ficaram muito bem entregues com a minha inquilina muito querida. Tratou muito bem dos gatos, eles estão ótimos. Estão um bocadinho amuados comigo, quero dar-lhes festinhas e eles vão embora. Mas agora é reconquistá-los outra vez", disse.

No mesmo vídeo, Bárbara Norton de Matos também se mostrou cheia de vontade de arregaçar as mangas e voltar ao ativo: "Tenho que trabalhar. Acabou-se o luxo. Ontem já estive a limpar a casa e hoje vou continuar porque é pelo de gato por todo o lado. E não é só isso, tenho de trabalhar a minha marca e tenho outras marcas para trabalhar. Estou cheia de coisas novas para partilhar com vocês...". Veja o vídeo na galeria.

