É impossível falar da dupla Maiara & Maraisa e não lembrar Marília Mendonça, a cantora que morreu a 5 de novembro de 2021 num grave acidente de aviação.

As três cantoras partilharam o palco e o estúdio com o projeto Patroas, marcado por músicas de empoderamento feminino. A preparar dois concertos em Portugal, e com um deles a ser filmado para um futuro DVD, as gémeas Maiara e Maraisa deram uma conferência de imprensa em Lisboa.

Ao Fama ao Minuto, as irmãs não esconderam a emoção ao falar da amiga Marília Mendonça, cuja memória fazem questão de ter sempre presente nos seus espetáculos.

"Nós encontramos fãs tanto da Marília Mendonça como do Zé Neto & Cristiano que não conseguiram ter a oportunidade de encontrá-los e que veem na gente um bocadinho deles. Sentimos que temos uma responsabilidade maior, sem contar que é emocionante demais", começou por contar Maraisa que, de seguida, lembrou os concertos de Marília em Portugal que não chegaram a acontecer.

"Talvez até viéssemos [atuar com a Marília], porque estávamos naquela fase de transição da volta da pandemia e talvez até viéssemos com ela e acompanhar a tournée. Estamos o tempo inteiro vivendo esse misto de emoção dos fãs dela e sabemos que não vai ser diferente no dia da gravação do DVD", completou.

A irmã, por outro lado, diz que a amiga continua ao lado delas: "Ela está aqui também. Os fãs da Marília serão para sempre os nossos fãs, onde formos, vamos levar esse legado e o que pudermos fazer para lembrá-la, vamos fazer. É uma honra e uma responsabilidade encontrar os fãs dela onde vamos. Tenho a certeza de que ela está muito feliz e que faria o mesmo por nós".

