Luís Borges celebrou na semana passada a abertura da primeira Call Me Gorgeous, marca que lançou há dois anos.

Para assinalar a nova conquista, o manequim juntou vários amigos (figuras públicas) num evento que decorreu precisamente na loja, em Lisboa.

Cláudia Vieira, Ana Sofia Martins, Bernardo Sousa, Inês Castel-Branco, Júlia Palha ou Margarida Corceiro foram alguns dos nomes muito conhecidos que fizeram questão de estar presentes a apoiar Luís Borges.

Veja na galeria as figuras públicas que estiveram no evento e os looks que escolheram para a ocasião.

