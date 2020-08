Manuel Luís Goucha está oficialmente de férias. O apresentador despediu-se esta sexta-feira do programa 'Você Na TV', da TVI, que durante as próximas duas semanas fica a cargo de Maria Botelho Moniz.

E foi precisamente durante a emissão de hoje do programa da manhã que, a poucas horas do merecido descanso, Goucha partilhou todos os pormenores sobre as próximas semanas.

O apresentador vai este ano ficar por Portugal, e o Alentejo foi o destino de eleição... mas não a sua casa, pelo menos para já.

"Não vou para o monte já, vou fazer os barcos casa do Alqueva que eu adoro e já há 11 anos que não faço. São quase cinco dias a viver no barco", contou, revelando ainda que, apesar de contar apenas com a companhia do marido, Rui Oliveira, decidiu alugar um barco com três cabinas.

E depois destes cinco dias no barco? "Depois vou então para o monte", explica, referindo-se à sua herdade em Monforte.

Leia Também: Vídeo. A reação de fã de 85 anos ao receber mensagem enviada por Goucha