Harrison Ford foi pai em fases diferentes da sua vida, tendo-se estreado na paternidade nos anos 60, com o nascimento de Benjamin, que tem atualmente 57 anos. Depois chegou o filho Willard, de 54 anos, que são fruto do primeiro casamento do ator com Mary Marquardt.

Anos mais tarde, Harrison Ford foi pai de Malcolm, que tem neste momento 36 anos, e da filha Georgia, de 33, em 1987 e 1990, respetivamente, que nasceram do segundo casamento do artista, com Melissa Mathison.

A família voltou a aumentar há 22 anos, quando o ator adotou Liam, filho da atual esposa de Harrison Ford, Calista Flockhart.

A People recorda uma entrevista do artista ao The Independent em 2010, tendo referido na altura: "Os meus filhos mais velhos ensinaram-me muito. Quando o meu primeiro filho nasceu eu tinha 25 anos. Acho que agora estou um pouco melhor [como pai]".

Uma família grande que destacamos na galeria. Veja algumas imagens dos cinco filhos de Harrison Ford.

