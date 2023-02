Sara Sampaio esteve hoje, dia 10 de fevereiro, na apresentação do filme 'At Midnight', cujo elenco integra. O visual ousado foi muito elogiado pelos fãs mas um dos acessórios acabou por se destacar.

Tratam-se de uns brincos da marca Call Me Gourgeous, de Luís Borges, muito brilhantes e que, conforme pode ver aqui, custam 88 euros.

Veja na galeria as imagens do look partilhadas por Sara Sampaio.

