O CEO da Hollywood Unlocked partilhou detalhes sobre os rumores em relação à rainha Isabel II. Declarações que chegam depois de o blog ter lançado o boato de que a monarca tinha morrido devido a complicações da Covid-19. Informação que já foi, entretanto, desmentida.

Em entrevista ao BuzzFeed News, Jason Lee disse que se sentiu confiante para relatar a morte da monarca depois de ter ouvido a notícia "diretamente" de um convidado do casamento do editor-chefe da Vogue do Reino Unido, Edward Enninful.

No entanto, uma fonte destacou ao BuzzFeed News que pode ter havido um mal-entendido relacionado com a morte do cantor do Mark Lanegan, que partiu no dia 22 de fevereiro aos 57 anos, como relata o E! News.

"Nunca publicaria algo assim se a pessoa que me disse não fosse de confiança", justificou Jason. "As pessoas estão a perguntar por que publicamos sem a autorização da família real ou sem que o Palácio divulgasse um comunicado. Porquê? Porque nós contamos histórias", acrescentou.

Entretanto, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, uma fonte oficial da realeza acabou com tais especulações, mesmo não tendo falado diretamente sobre as mesmas. Um porta-voz do Palácio de Buckingham confirmou que a rainha Isabel II conversou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na quarta-feira, apesar de a monarca continuar com "sintomas leves" após um teste positivo à Covid-19.

A visita de Boris Johnson deveria ser presencial, mas acabou por ser por adiada devido ao facto de Isabel II estar infetada com o vírus.

Mesmo tendo cancelado os compromissos virtuais que tinha agendados para esta terça-feira, o palácio comunicou, na altura, que a rainha continuaria com os seus "deveres leves".

Uma fonte próxima ao palácio disse à CNN que os novos compromissos da monarca marcados para a próxima semana serão decididos mais perto da data.

