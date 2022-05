Quando a química entre as personagens é ótima, é fácil acreditar que o mesmo se aplica aos atores na vida real. Infelizmente, isso nem sempre é assim.

Se o relacionamento está condenado desde o início ou as muitas horas passadas juntos no 'plateau' finalmente levam os atores a desentenderem-se, os co-protagonistas que se odeiam são muito mais comuns do que você imagina.

Clique e surpreenda-se com as estrelas que se odeiam.

Leia Também: A espantosa forma como George Clooney ficou milionário