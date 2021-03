Orlando Morais, de 59 anos, publicou uma fotografia na sua página de Instagram, esta terça-feira, 23 de março, onde revelou que está internado no hospital.

"Amigos e amigas, estou internado num hospital de Brasília para me tratar melhor. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu.

Uma informação que chega dias depois de ter revelado que testou positivo à Covid-19.

No dia 15 de março, o marido de Glória Pires escreveu na mesma rede social: "Amigos, testei positivo para a Covid-19 hoje e felizmente estou na minha casa em Brasília a ser muito bem cuidado. Agradeço o carinho que recebo diariamente e em breve estarei 100%. Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo. Um grande beijo".

