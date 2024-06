Oprah Winfrey foi hospitalizada esta semana por causa de um "sério" problema no estômago, revelou a melhor amiga da apresenta norte-americana, Gayle King.

A revelação foi feita esta terça-feira, 11 de junho. "Ela estava com uma espécie de problema no estômago - cólica estomacal", afirmou Gayle durante um programa que apresenta na 'CBC' e no qual Oprah estaria presente - tendo acabado por faltar.

"Nem é preciso dizer que ela foi para o hospital com desidratação. Teve de receber tratamento intravenoso, por isso foi algo muito sério", reconhece.

Ainda assim, Gayle King garantiu que Oprah "iria ficar ficar bem".

A imprensa internacional recorda que o problema surge cinco meses depois de Winfrey admitir que estava a tomar medicação para a perda de peso similar ao Ozempic. Contudo, não foi confirmado que ambas as situações esteriam relacionadas.