É vista por muitos como um membro da realeza dentro do mundo das celebridades. Extremamente respeitada, com uma imagem elegante e carismática, Oprah Winfrey é considerada um modelo a seguir. Apresentadora, CEO, escritora, atriz e produtora, a norte-americana parece ter sucesso em tudo o que faz. Mesmo sendo milionária, Oprah é extremamente acessível e mantém uma ótima relação com o público.

Curiosamente, a norte-americana celebra 66 anos podendo orgulhar-se de ter uma carreira onde ultrapassou diversas barreiras. Sendo também essa uma das razões que a leva a ser admirada por milhões de fãs.

Clique na galeria e fique a conhecer melhor a vida e a carreira da icónica Oprah Winfrey.