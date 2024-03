Oprah é uma defensora do uso de Ozempic e abandonou o seu cargo de embaixadora dos WeightWatchers, uma vez que esta forma de perder peso originou alguma polémica.

Aos 70 anos, a apresentadora, que está visivelmente mais magra, perdeu mais de 20 quilos com a ajuda do medicamento e vai contar a sua jornada ao público através do seu próximo documentário, 'Especial Oprah: Vergonha, culpa e a revolução da perda de peso'.

No 'Good Morning America' foi transmitido um 'teaser', que revelou a opinião de Oprah em relação ao estigma que rodeia o uso de medicamentos para perda de peso.

A apresentadora expressou a sua frustração com o julgamento que enfrentou. "Estou absolutamente cansada de lidar com a vergonha de outras pessoas", afirmou e enfatizou o seu desejo de que o documentário inspirasse uma perspetiva positiva entre os telespectadores.

"A primeira coisa que espero é que as pessoas saibam que [a obesidade] é uma doença e está no cérebro", afirma. O documentário também apresenta a visão da especialista em obesidade, Dra. Jen Ashton, que discutiu com Oprah a natureza complexa da condição.

