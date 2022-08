Susana Henriques foi uma das participantes da primeira edição do programa 'Peso Pesado' a ficar na memória dos portugueses. A antiga ginasta foi uma das concorrentes mais pesadas a chegar ao formato, tendo atingido os 170 kg, e também a que mais se destacou, no feminino, pela perda de peso.

No domingo, 31 de julho, assinalaram-se onze anos passados desde a final de 'Peso Pesado' e a data não foi esquecida por Susana.

"O momento em que subi àquela balança e percebi que tinha perdido 53,9 kg em apenas quatro meses, contra todas as expetativas e mesmo com uma imensidão de gente a duvidar de que eu fosse capaz, foi dos momentos mais especiais da minha vida", enaltece Susana, que nos últimos anos se dedicou à prática de exercício físico e tronou-se personal trainer.

"Sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer e foi exatamente para aí que levei o meu foco: para cada passo deste caminho (que é para a vida). Tem sido uma jornada bonita e cheia de desafios", realça a participante de 'Peso Pesado', uma das únicas a ter conseguido manter e até melhorar a perda de peso.

"Obrigada à menina da esquerda por me ter ensinando a importância do amor próprio e do autocuidado! ️Ontem, anos depois, na mesma data, estive num evento de desenvolvimento pessoal incrível (área pela qual me apaixonei desde a minha certificação em coaching) a aprender mais sobre mim, a trabalhar em mim, a olhar para dentro de mim", realçou ainda na legenda de uma montagem fotográfica onde lembra o seu incrível antes e depois.

"E porque a maior mudança que pode existir em ti é a do lado de dentro", completou Susana, esperançosa de que conseguirá com o seu exemplo motivar outras pessoas a, tal como ela, mudarem de vida.

