Jéssica Nogueira submeteu-se a uma nova cirurgia estética. Depois de ter feito uma mamoplastia de aumento, a antiga participante do 'Big Brother' submeteu-se a uma rinoplastia.

"Hoje partilho com vocês que fiz uma cirurgia ao nariz. Este era um desejo já muito antigo que agora pude concretizar", contou a jovem modelo, dando conta de que fez uma "rinoplastia aberta com levantamento da ponta".

"O procedimento foi feito há quatro meses, com anestesia local e sedação, durou uma hora e meia e não foi necessário ficar internada. A recuperação foi tranquila e nada dolorosa", acrescentou, juntando às suas palavras um vídeo no qual revela imagens do antes e depois do procedimento.

"O resultado final só se obtém daqui a seis meses a um ano. Estou feliz", completou Jéssica.

Veja aqui o vídeo que mostra o antes e depois.

