Jessica Nogueira tem novo amor e está cada vez mais apaixonada.

A ex-concorrente do 'Big Brother' namora com Ricardo Oliveira e várias têm sido as publicações que tem feito a comprovar os bons dias que os dois têm partilhado.

Desta vez, no mar, Jessica e Ricardo voltaram a mostrar-se muito cúmplices. "Um dia perfeito contigo", escreveu a empresária.

