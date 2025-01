É dia de festa em casa de Jéssica Antunes e Rui Oliveira, casal de antigos concorrentes do 'Big Brother'. O filho mais velho do casal, Isaac, completa esta segunda-feira, 6 de janeiro, três anos de vida.

A data especial foi assinalada publicamente por Jéssica que, num texto emotivo, realçou o quando o seu menino é especial.

"Hoje é o teu terceiro aniversário e este ano foi particularmente especial e desafiante. Foste promovido a irmão mais velho e, consequentemente, as atenções dividiram-se, o que justifica muita coisa que às vezes achamos que não tem justificação. No entanto, nem por um segundo te faltou amor: da mãe, do pai, da mana, dos avós, da tia e de toda a gente que te rodeia e que convive contigo diariamente, e esse foi e será sempre o teu melhor e maior combustível", começou por dizer.

Jéssica e Rui são ainda pais de Benedita, que nasceu a 13 de fevereiro.

"De ano para ano consegues surpreender-nos a todos, cada vez mais e por isso deixei de achar que os meus dias contigo são normais. Tu és luz e dás luta, ou não fosses Capricórnio com ascendente em Gémeos e filhinho do teu pai", brincou.

"Não há um dia que saia à rua e que não me falem de ti, não há um dia que abra as mensagens do Instagram e que alguma não seja relacionada contigo e, mais importante que tudo, não há um dia que eu própria me esqueça do quão especial és. É uma sorte ser tua mãe. Sinto-me mesmo abençoada por sê-lo e faço questão que saibas disso todos os dias. Quando me esqueço de te dizer, perguntas-me se te amo e mesmo antes de falar, os meus olhos dizem-te tudo", escreveu ainda a ex-concorrente do 'BB', que regularmente partilha diversos vídeos divertidos do filho.

"Obrigada por me ensinares tanto, por me mimares tanto e por me fazeres tanta e tão boa companhia. Que saibas sempre que ver-te crescer será um privilégio e que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que os teus sonhos e a tua felicidade não tenham limites".

"Amo-te. E eu sei que tu sabes que esta é a palavra mais importante que podemos dizer um ao outro. Vou pedir-te sempre para que me deixes meter-te num potinho para te levar comigo para todo o lado. Parabéns, bebé fofo da mamã", completou.

