Será transmitida na tarde desta sexta-feira, 19 de abril, a entrevista que Manuel Luís Goucha fez a Miguel Caetano, o terceiro dos quatro filhos de Marcello Caetano.

"O senhor é o terceiro dos quatro filhos do professor Marcello Caetano, Presidente do Conselho de Ministros entre setembro de 1968 e 25 de abril de 1974. Onde é que o senhor estava no 25 de Abril e como é que soube?", questionou o apresentador.

"No 25 de abril, propriamente na noite, estava em casa a dormir e telefonou-me um amigo já quase ao nascer do dia a dizer 'vai ouvir o Rádio Clube'. Fui ouvir e percebi", respondeu o entrevistado.

Numa outra partilha a propósito desta conversa, Goucha notou: "Conversei com Miguel Caetano, o terceiro de quatro filhos de Marcelo Caetano, Presidente do Conselho entre Setembro de 1968 e 25 de Abril de 1974. Foi em sua casa e de tudo falámos, do país que o pai queria, do que fez e não fez, do dilema entre saber o pai exilado no Brasil e ver-se na Democracia que ele, filho, sempre desejou".

Leia Também: Goucha comenta livro polémico: "Desejo de retrocesso civilizacional"