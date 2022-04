Olivia Munn destacou na sua página de Instagram novas carinhas fotografias do filho, Malcolm, de cinco meses, com John Mulaney.

As imagens foram partilhadas na rede social esta quarta-feira e rapidamente chegaram rasgados elogios.

De recordar que o bebé é o primeiro filho de Olivia Munn em comum com John Mulaney.

Veja na galeria as recentes imagens e outras carinhosas fotografias do casal com o bebé.

