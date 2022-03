Olivia Munn está a 'celebrar' uma viagem bem sucedida pelo país com o filho, Malcolm, de três meses, fruto da relação com John Mulaney.

"Conseguimos", disse a atriz de 'Ride Along 2', de 41 anos, na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram, esta terça-feira.

"Fizemos uma viagem de ida e volta pelo país com 12/13 semanas de idade", acrescentou de seguida na legenda da fotografia.

De acordo com o Page Six, a viagem de Olivia Munn com o menino para Nova Iorque aconteceu na semana passada para apoiar John Mulaney, de 39 anos, no 'Saturday Night Live'.

Leia Também: Momento em que Pete Davidson conhece filho de John Mulaney e Olivia Munn