Pete Davidson conheceu o filho de John Mulaney e Olivia Munn, Malcolm Hiệp, e o momento ficou gravado em vídeo.

Esta sexta-feira, John Mulaney, de 39 anos, decidiu partilhar as imagens na sua página de Instagram. "Tio Pete", pode ler-se na legenda de uma fotografia que também foi destacada na rede social e onde a estrela de 'Saturday Night Live', de 28 anos, aparece com o bebé ao colo.

De acordo com o que uma fonte disse anteriormente à People, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum em novembro do ano passado.

Veja o carinhoso vídeo de Pete Davidson com o bebé.

Leia Também: Kanye West anda a espalhar rumores sobre namorado de Kim Kardashian