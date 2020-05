Quase um ano depois do nascimento do segundo filho, o bebé Oliver, fruto da relação com Jessica Athayde, Diogo Amaral continua perdidamente apaixonado pelo seu rebento.

Oliver apaixona os papás babados e os seguidores de ambos no Instagram, seguidores que esta quinta-feira foram presenteados com uma nova fotografia do menino. Uma imagem que surge acompanhada de uma curiosa revelação.

Na legenda da publicação, Diogo Amaral revelou aos fãs os carinhosos nomes que chama ao filho mais novo.

"Oli, Gordo, Gorda, Peixinho, Boneco, Cordeirinho, Leitão, Kuala, Macaco, Oliveira, Buda, Amaral, Olivier, Augusta e por aí fora... Os mil nomes do Oliver", brincou o ator.

