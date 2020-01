Esta quinta-feira, dia 16, decorreu a inauguração de um novo hotel no coração de Lisboa, o 'Madalena Beautique Hotel', cuja inspiração foi a mulher. Tendo isto em conta, o Fama ao Minuto teve a oportunidade de falar com algumas das figuras públicas presentes, entre elas a atriz Custódia Gallego, que brilha atualmente na novela 'Nazaré'.

Quais são as características que a definem enquanto mulher?

Em primeiro lugar ser uma boa cidadã, porque acho que isso é fundamental. Todos já percebemos a meio da nossa vida, ou até mesmo antes de sermos adultos, que somos um grupo animal que vive em sociedade. Ser um bom cidadão, treinar e desenvolver o civismo, por exemplo através da cultura, que é um dos maiores veículos. Sendo uma boa cidadã sei que vou ser uma boa mãe, uma boa trabalhadora, uma boa vizinha, uma boa consumidora, uma boa produtora.

Considera que existe uma falta de civismo hoje em dia?

Ao contrário do que seria a minha expectativa - que com uma maior educação, um maior desenvolvimento científico e técnico o civismo aumentava e desenvolvia-se naturalmente.

Sentiu essa falta de civismo na sua profissão?

Não, por causa desta minha tese parva, que ainda não foi testada, de que não é possível ser um bom artista sem ser uma pessoa muito curiosa. Se não se for curioso a comunicação vai ter limites.

E essa curiosidade é em tudo?

Claro. Às vezes ouço as pessoas a dizer que as redes sociais são horríveis. Eu dou graças aos investigadores das novas tecnologias. Sempre que eu ouço à minha volta gente de qualquer idade que fale, quando estamos a trabalhar por exemplo, de memórias e não do que é que vai fazer para mim é um velho, chegou à velhice.

Então não é daquelas pessoas que defende 'no meu tempo é que era bom'?

Não. Olho para o passado para aprender com ele, para seguir em frente, para me ajudar a errar menos.

