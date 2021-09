"Oiço tanta gente a dizer que sonha ser famoso… mal sabem eles": foi com esta frase que Rita Pereira iniciou um desabafo na sua conta de Instagram, onde relata como foi a sua ida à praia de Carcavelos, lugar onde não estava à vontade há mais de uma década.

"Hoje, pela 1.ª vez em 15 anos, fui à praia de Carcavelos, a praia onde passei toda a minha infância e adolescência. Abri o chapéu de sol, estendi a toalha, fiquei de biquíni (óculos e chapéu enfiado até às orelhas sim), respirei fundo e decidi aproveitar aquele momento em família", começa por contar.

"Ignorei os olhares, as pessoas a tirarem fotos e fazerem filmes como se eu não visse, as bocas que mandaram, os olhares reprovadores, as cusquices sobre a forma como educo o meu filho, ou se o meu corpo é assim ou assado, os dedos apontados, enfim", nota.

"Respirei fundo, ignorei o menos bom e aproveitei tudo de bom que tenho na vida. A família e os que me veem pela primeira vez e os olhos brilham de felicidade. Obrigada a vocês. Foram horas felizes e o dia estava incrível", termina, sublinhando desta forma que o saldo do dia acabou por ser positivo.

